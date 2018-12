Geen kerststal, wel een kersttent voor Kortrijk-Dutsel ADPW

22 december 2018

13u24 0

De gemeente Kortrijk-Dutsel pakt dit jaar uit met een tent voor Kerstmis. “De oude kerststal die al lang jaarlijks aan de kerk van Kortrijk-Dutsel werd opgebouwd was helemaal versleten. De mensen die jaarlijks de stal opbouwden konden het niet meer. Er werd op zoek gegaan naar nieuwe kerststalbouwers en een nieuwe stal maar die werden niet gevonden”, weet pastoor Andy Penne.

“We hebben toch een kerststalletje bij de kerk van Kortrijk-Dutsel neergezet, of beter gezegd een kersttent want we wilden als kerkgemeenschap toch ook aan de mensen buiten het kerkgebouw een teken van Kerstmis geven. De beelden staan dit jaar dus onder een tent, beter dat dan niets. Hopelijk kunnen we tegen volgend jaar kerststalbouwers vinden en een echt stalletje”, zegt Penne. Hij ziet er ook een boodschap in. “De kersttent die er nu staat mag ons laten denken aan de primitieve omstandigheden waarin Jezus Christus is geboren “omdat er geen plaats voor hen was in de herberg’. De kersttent mag onze gedachten in deze kerstdagen ook laten gaan naar de miljoenen christenen in de wereld die vervolgd worden en op de vlucht zijn”, zo meent Penne.