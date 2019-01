Geblokkeerde goederentrein veroorzaakt hinder tussen Leuven en Aarschot Stefan Van de Weyer en Andreas De Prycker

27 januari 2019

20u57 0 Holsbeek Een goederentrein is zondagavond rond 18.30 uur op de spoorlijn tussen Aarschot en Leuven ter hoogte van Holsbeek stilgevallen met een defecte rem. Als gevolg daarvan was er tussen Leuven en Aarschot maar één spoor beschikbaar voor het treinverkeer, dat bracht ook drie defecte overwegen en vertragingen met zich mee.

De goederentrein viel in panne op de lijn 35 Aarschot - Leuven in Holsbeek. Hierdoor waren de overwegen in de Pastoor Eralystraat, De Puttebroekstraat in Wilsele en aan Holsbeek-Plein gesloten. “De bestuurder kreeg zijn trein niet meer aan de praat, een hulplocomotief kwam deze takelen. Na de takeling ging een ploeg van Infrabel ter plaatse bekijken of er schade aan het spoor was. Deze defecte trein brengt vertragingen met zich mee van gemiddeld een kwartier, maar er zijn ook uitschieters van meer dan een half uur bekend. Er werden zelfs enkele treinen afgeschaft en het traject van enkele andere treinen werd ingekort. De hinder zal nog de hele avond duren, maar voor maandagochtend wordt er geen hinder meer voorzien”, wist woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit.