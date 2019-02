Gabriel Ríos en Jef Neve sieren affiche Kampvuurconcerten ADPW

17 februari 2019

De tweede editie van de Kampvuurconcerten aan het kasteel van Horst belooft de moeite e worden. Van 18 mei tot 15 juni komen er heel wat kleppers naar Sint-Pieters-Rode. “Wij hebben met de optredens van Mauro, Daan & Isolde, Raymond en Noemie Schellens magische avonden beleefd. De bezoekers waren unaniem lovend. Heel wat mensen kwamen terug voor een ander concert, omdat ze zo genoten hadden van hun avond. We wisten onmiddellijk: dit moeten we opnieuw doen. En dit alles gebeurt in een ongedwongen sfeer. Iedereen zoekt zich een plekje waar hij of zij zich het best voelt; op een poef, houten bankje, tafel of in het gras, het kan allemaal. Dat gemoedelijke heb je niet op andere festivals”, vertelt organisator Johan Vansina.

Op 18 mei komt pianist en compost Jef Neve naar Horst. Hij brengt de Nederlandse trompettist Teus Nobel mee. De week nadien, op zaterdag 25 mei, komt de Holsbeekse Elise Caluwaerts op bezoek. En dat bezoek is voor Caluwaerts wel erg bijzonder, want de soliste met verblijfplaats in New York, groeide op in Holsbeek. Op zaterdag 1 juni is het de beurt aan Gabriel Ríos, bekend geworden met zijn ‘Broad Daylight’. Kommil Foo komt dan weer naar Horst op zondag 9 juni. De broers Walschaerts brengen een piano, gitaar, viool en hun karakteristieke stemmen mee. Afsluiter in de rij wordt het duo Rick De Leeuw/Jan Hautekiet. Zij brengen eigen muziek, maar ook vertalingen van Tom Waits, Léo Ferré en Lou Reed.

“Wij zijn fier op het programma. Het is voor ieder wat wils. Wij proberen de concerten beperken tot de puurheid. Daarom zijn de concerten ook volledig akoestisch”, zo vertelt Vansina.

Per kampvuurconcert zijn er 300 à 400 tickets verkrijgbaar. Tickets kosten 25 euro en zijn te koop via de website www.kampvuurconcerten.be en de dienst cultuur op het Holsbeekse gemeentehuis.