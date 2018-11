Filmavond in bibliotheek ADPW

08 november 2018

De parochieploegen van Holsbeek en Kortrijk-Dutsel organiseren op maandag 12 november een filmavond in de bibliotheek in de Gravenstraat in Holsbeek. Op het programma staat de film ‘Therese, de kleine weg van de jonge heilige uit Lisieux’, over het leven van de heilige Theresia van Lisieux, een van de populairste heiligen uit de moderne tijd. De film start om 20 uur. Toegang is gratis.