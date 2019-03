Extra concert Gabriel Ríos op Kampvuurconcerten ADPW

08 maart 2019

Omdat het concert van Gabriel Ríos op de Holsbeekse Kampvuurconcerten op twee dagen uitverkocht was, komt er op vrijdag 31 mei een extra concert naast dat van 1 juni. “We willen de inwoners van Holsbeek een extra kans geven om een ticket aan te schaffen. Daarom zijn vanaf maandag de tickets voor het extra concert op vrijdag 31 mei in voorverkoop te koop in ‘t Klokhuis in Nieuwrode, cafetaria De Sportschuur in Holsbeek, Het Wagenhuis in Horst en het gemeentehuis van Holsbeek. De online voorverkoop start vanaf vrijdag 15 maart om 9 uur via de website www.kampvuurconcerten.be. Tickets kosten 25 euro”, zo klinkt het in een mededeling van de organisatie.