Erik Boon (CD&V) wordt gemeenteraadslid 17 april 2018

Erik Boon (CD&V) legt op dinsdag 24 april de eed af als gemeenteraadslid in Holsbeek. Boon is al sinds 2001 OCMW-raadslid en sinds 2007 lid van het vast bureau van het OCMW. Erik volgt nu Katrien Vermijlen op, die ontslag neemt uit de gemeenteraad omdat zij verhuist naar Kessel-Lo. Kim Donders uit Nieuwrode volgt Boon op als raadslid en lid van het vast bureau van het OCMW. CD&V Holsbeek stelt Ann Spaepen voor als nieuwe cultuurpromotor in vervanging van Guido Peers, die ontslag nam uit deze functie. Ann zal Guido Peers vervangen als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Cultuur en als afgevaardigde in het beheersorgaan van het Buurthuis en in de Bibliotheekraad. (ADPW)