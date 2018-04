Ecotunnel krijgt 8.160 euro voor herinrichting 14 april 2018

02u23 0 Holsbeek De provincie Vlaams-Brabant heeft 8.160 euro aan de gemeente Holsbeek gegeven voor de herinrichting en monitoring van de ecotunnel 't Hellegat.

Om dergelijke subsidies te krijgen moeten gemeentelijke natuurprojecten een meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit, er moet een relatie zijn met de koesterburen en er moet voldoende participatie zijn van lokale actoren. Gemeenten kunnen tot 80% provinciale ondersteuning krijgen bij de realisatie van natuurprojecten. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro per project. "Deze subsidies helpen om de biodiversiteit in onze regio te versterken", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid.





"Door in onze verstedelijkte en dichtbevolkte provincie zoveel mogelijk groene oases te creëren samen met de gemeenten, wapenen we ons bovendien tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en hitte. De natuur absorbeert het water enerzijds en brengt verkoeling anderzijds. Daarnaast maakt al dat groen onze buurten ook aangenamer en komt het onze gezondheid ten goede. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld subsidies krijgen om hun begraafplaatsen te vergroenen', aldus nog Roefs. (ADPW)