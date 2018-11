Duiker Nobelstraat plooit door regenval ADPW

27 november 2018

De regenval van de afgelopen dagen zorgde ervoor dat een duiker aan de Nobelberg in Holsbeek overstroomde. Het water liep zelfs tot aan de Van Tiltstraat. Het is niet de eerste keer dat verstopte duikers een probleem vormen in Holsbeek.