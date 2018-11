Dronken bestuurder rijdt de kant in Stefan Van de Weyer

06 november 2018

08u15 0 Holsbeek Op de E314 Leuven-Lummen ter hoogte van Holsbeek is dinsdagochtend rond 5.15 uur een dronken chauffeur de kant ingereden. Hij bleef ongedeerd, maar moest zijn rijbewijs afgeven.

De bestuurder reed in de richting van Lummen en was blijkbaar achter zijn stuur in slaap gevallen. Hij verdween met zijn wagen van de baan en reed de grasberm op. Als bij wonder bleef de dronken bestuurder hierbij ongedeerd. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen in beslag genomen. Zijn gehavende wagen werd getakeld. Hij zal het over enkele maanden ongetwijfeld mogen uitleggen aan de Leuvense politierechter.