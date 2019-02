Dieven stelen werkmateriaal op carpoolparking ADPW

19 februari 2019

17u18 1

Dieven hebben maandagvoormiddag ingebroken in een voertuig van een bouwfirma. De wagen stond geparkeerd op de carpoolparking op de Korte Holsbeeksesteenweg langs de E314 in Holsbeek. Toen de bestuurder van het voertuig zijn voertuig wilde ophalen, stelde hij vast dat het raam van de schuifdeur aan diggelen was geslagen. Naast het voertuig lagen verschillende spullen afkomstig uit de bestelwagen. De inbrekers waren er onder meer vandoor met een lasapparaat, een slijpmachine, een freesmachine en een werkkoffer.