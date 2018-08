Dierenhater aan het werk in Nieuwrode? AL ZEKER VIJF KATTEN EN HOND VERGIFTIGD VIER KATTEN GESTORVEN ANDREAS DE PRYCKER

01 augustus 2018

02u42 0 Holsbeek De laatste weken zijn er al minstens vijf katten en een hond vergiftigd in Nieuwrode. Vier katten lieten hierbij het leven. Stien Smits uit de Kraaikant is er het hart van in. Zij verloor haar kat Nina al, en nu is ook haar kat Shadi vermist. "Als ik de dader vind, zal hij het geweten hebben." De lokale politie neemt de zaak serieus.

"De bal ging aan het rollen op het einde van de maand juni", weet Stien. "Toen is de kat van de buren, Filou, vergiftigd thuisgekomen nadat hij even alleen op wandel was geweest. Het arme beestje bloedde uit de neus en was aan het schuimbekken. Hij begon kippenwit over te geven en overleed kort daarna. Ook een bassethond uit de buurt had in die periode een soort van kippenwit dat in een bolletje met wat pasta gedraaid was opgegeten. De hond heeft dat gelukkig wel overleefd. Dat geluk heeft mijn Nina niet gehad", vertelt Stien. Nina ging midden juli nog een laatste keer op wandel maar keerde nooit meer terug.





Bedoeld voor vos

Stien is er rotsvast van overtuigd dat Nina vergiftigd werd en daarom nooit meer naar huis is gekomen. "Mijn katten komen altijd terug. Shadi en Dolf worden gek als ze de hele dag binnen blijven, dus ik laat hen geregeld een luchtje scheppen. Zij komen altijd terug. Maar Shadi is nu ook vermist. Ik vrees dat zij ook ten prooi is gevallen aan de vergifballetjes. Ik hou mijn hart echt vast. Mogelijk worden die gelegd om een vos te pakken die hier in de omgeving actief is", zegt Stien, die nu haar kat Cara voor alle zekerheid binnenshuis houdt.





Niet onmiddellijk bgraven

"Hier in de buurt moet je je ogen openhouden. Voor inbraken, maar nu ook voor een mens die onschuldige dieren vergiftigd. Als ik de dader vind, zal hij het geweten hebben", klinkt het. De lokale politiezone Lubbeek onderzoekt de zaak. "Als wij die persoon te pakken krijgen, gaat de zaak naar het parket van Leuven. En ik kan garanderen dat die dierenmishandeling heel ernstig nemen. En dat is maar terecht ook", stelt korpschef Walter Vranckx. "Als er nog zulke feiten plaatsvinden, zou ik iedereen willen vragen om dit aan ons te melden", zegt Vranckx. "En hoe moeilijk het ook is, begraaf je diertje niet onmiddellijk maar laat de doodsoorzaak vaststellen", vult Stien aan. Heb je meer informatie voor Stien, mag je haar altijd een mailtje sturen naar stien.smits@hotmail.com.