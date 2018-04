Derde editie Dragonrun 27 april 2018

Nu zondag organiseert de jeugdraad van Holsbeek aan het kasteel van Horst de derde editie van de Dragonrun.

De Dragonrun is een loopevenement voor jong en oud met verschillende avontuurlijke obstakels onderweg. Iedereen die ouder is dan zes jaar mag mee komen lopen. Voorinschrijven kan op https://in.holsbeek.be tot woensdag 25/04 23:59. Ter plaatse inschrijven is ook mogelijk, maar dan betaal je wel iets meer. Jeugdige inwoners van Holsbeek en leden van Holsbeekse jeugdvereningen betalen 3 euro bij voorinschrijving en 5 euro ter plaatse. Volwassen inwoners van Holsbeek betalen 6 euro bij voorinschrijving en 8 euro ter plaatse. Niet-inwoners van Holsbeek betalen 10 euro bij voorinschrijving en 12 euro aan de kassa. Dat geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. Het evenenment vindt plaats aan het Kasteel van Horst, Horststraat 28, in Sint-Pieters-Rode. Er zullen ook drankstandjes en randanimatie voorzien worden. (ADPW)