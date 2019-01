Dat moet een stevig nieuwjaarsfeestje geweest zijn... ADPW

02 januari 2019

17u15 0

In het centrum van Holsbeek is nieuwjaar duidelijk goed gevierd. De glasbollen aan de Sportschuur puilen werkelijk uit van de flessen drank. Champagne, cava, wijn, bier en zelfs water, het vond allemaal zijn plaats naast de glasbol. Heel wat Holsbekenaren zullen het jaar alvast erg feestelijk hebben ingezet. Of zij de dag nadien een fikse kater overhielden aan hun exploten, is niet geweten.