Daan speelt 'thuismatch' op Kampvuurconcerten 28 mei 2018

Aan het kasteel van Horst vond zaterdagavond het tweede van een reeks van vier optredens van de Kampvuurconcerten plaats. Ditmaal was het aan singer-songwriter Daan om de muziek in zijn puurste vorm - zonder lichteffecten, ingewikkelde visuele experimenten of overdonderende geluidsmuren en in een kader van vuurkorven - tot bij een select publiek van zo'n 300 man te brengen. Dat genoot van de intieme, akoestisch set in duo met vaste muzikante Isolde Lasoen.





Met het Kampvuurconcert in de boomgaard aan het Kasteel van Horst speelde de in Holsbeek opgegroeide 49-jarige Daniël Stuyven trouwens een thuismatch. Volgende week is het aan Raymond van het Groenewoud. Noemie Schellens & Qotob Trio mogen op zaterdag 9 juni de Kampvuurconcerten afsluiten. (SPK)