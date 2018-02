Cultuurpromotor neemt ontslag wegens 'gebrek aan inspraak' 14 februari 2018

02u28 0 Holsbeek De cultuurpromotor van de gemeente Holsbeek, Guido Peers (CD&V), heeft na 18 jaar zijn functie van cultuurpromotor/-coördinator naast zich neergelegd.

"De recente beslissing die genomen werd door het voltallig schepencollege om een belangrijk deel van het bib-gebouw te verhuren als handelspand vind ik ondoordacht. Cultuur en vrije tijd kunnen zich daar zo niet verder ontplooien. Nochtans waren er al enkele denkpistes.Vergelijk het met een speelplaats van een school die plots voor totaal andere dingen gebruikt wordt. Onder meer tentoonstellingen van grote omvang komen in het gedrang en dit voor een langere periode. Het zal immers nog enkele jaren duren voor dit weer mogelijk is in het Kasteel van Horst. Net daarom zou deze nog te ontplooien en betaalbare ruimte geen overbodige luxe betekenen voor het cultureel leven in Holsbeek. Ik wil me de volgende maanden inzetten om deze mogelijkheden voor cultuur en vrije tijd verder uit te spitten. Het feit dat het college bij deze beslissing mijn advies als cultuurpromotor niet heeft gehoord, voelt pijnlijk aan. Ik zie dan ook geen andere mogelijkheid dan ontslag te nemen als cultuurpromotor", klinkt het bij Peers.





Voorbarige conclusies

Burgemeester en partijgenoot Hans Eyssen begrijpt de beslissing niet helemaal. "Guido trekt voorbarige conclusies uit de beslissing van het college. Er is enkel nog maar een oproep gedaan om dat deel van de bib te verhuren. We kunnen de ruimte beter verhuren dan dat ze blijft leegstaan, maar we moeten eerst weten wie er geïnteresseerd is. De pastorie van Kortrijk-Dutsel en het buurthuis van Nieuwrode kunnen gebruikt worden voor cultuur. De belastingbetaler nog eens extra laten opdraaien voor een cultuurhuis, dat kan niet de bedoeling zijn", vindt Eyssen. Een nieuwe cultuurpromotor is volgens hem niet aan de orde, aangezien Peers nog wel aanblijft als 'voorzitter van de gemeenteraadscommissie cultuur'.





(ADPW)