Comedian Michaël Van Nuffel brengt show over Holsbeek

20 maart 2019

Met Schuddenvoorgebruik breng Michaël Van Nuffel een stand-upcomedy show over de gemeente Holsbeek. “Een halfuurtje humor van eigen nat met verwijzingen naar onderwerpen als sluipverkeer, luchtkwaliteit, containerpark, politiek, lokale winkels en verenigingen. Deze act zag voor het eerst het licht op 2 februari tijdens ‘En Plein Public’ in Holsbeek-Plein en werd zowel ontspannend als ludiek bevonden”, vertelt Van Nuffel.

Met ‘En Plein Public’ beleefde Michaël zijn comedy debuut. Een herhaling van deze show drong zich op. Ditmaal in de vorm van een benefiet door, voor, over en in Holsbeek.

Op zaterdag 6 april gaan de deuren van WZC Sint-Magaretha in Holsbeek dorp open vanaf 19.30 uur voor Holsbeek Lacht. Er is dan nog een voorprogramma met wat improvisatietheater voorzien. Dat start om 20 uur.

De inkom is gratis. Inkomsten uit een collectebus en drankverbruik zijn ten voordele van HoeDoedeDa? steungroep voor Bart uit Holsbeek met jongdementie.

Op zaterdag 27 april herhaalt Schuddenvoorgebruik de act om 18 uur nog een keer tijdens de festiviteiten rond het 15-jarig bestaan van de KLJ in Nieuwrode. Die editie gaat de collecte integraal naar Aangepaste Vakantiekampen van Rode Kruis Vlaanderen, een werking die kampen organiseert voor kinderen in probleemsituaties of kinderen met een beperking.