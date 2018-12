Chauffeur rijdt geparkeerde wagen aan Stefan Van de Weyer

16 december 2018

00u40 0 Holsbeek Op Gobbelsrode in Kortrijk-Dutsel is zaterdagavond rond 18.20 uur een man gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een geparkeerde wagen reed. Volgens de eerste berichten zat hij gekneld in zijn wagen, maar hij kon bij aankomst van de brandweer zelf uitstappen.

De chauffeur, een zestiger, week om een nog onbekende reden van de rijbaan af en reed tegen een geparkeerde auto die deels op de stoep geparkeerd stond. Een getuige belde de hulpdiensten met de melding dat de chauffeur vast zat in zijn wagen. Hij kon echter zelf zijn portier openen en wandelde de ziekenwagen in die hem naar het UZ Gasthuisberg bracht. Hij had een snijwonde en kneuzingen opgelopen bij de klap. Zijn wagen liep zware averij op aan het motorcompartiment en werd getakeld, de aangereden auto was links achteraan beschadigd. De verkeershinder bleef binnen de perken.