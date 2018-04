Centrum voor illegalen op komst aan De Vunt 27 april 2018

02u27 1 Holsbeek Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft laten weten dat er in Holsbeek een nieuw gesloten centrum zal komen voor mensen die illegaal in ons land verblijven. Dat centrum komt opnieuw in het gewezen Formule 1-hotel aan het bedrijventerrein De Vunt, waar eerder al illegalen verbleven.

Holsbeek werd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als open opvangcentrum voor gezinnen gebruikt van 2013 tot maart 2015 en had een capaciteit van 80 plaatsen. Daarna werd het overgenomen door Fedasil in het kader van de crisisopvang van asielzoekers. Het sloot een tijdje geleden, in 2016, maar nu moet het plek bieden voor 50 alleenstaande vrouwen die wachten totdat ze naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.





"Tegen het einde van het jaar hopen we er het gesloten terugkeercentrum te kunnen openen", klinkt het bij Francken. "Dit is een volgende project in ons Masterplan Gesloten Centra voor illegalen. De capaciteit om meer illegalen terug te sturen moet verder omhoog", voegt hij eraan toe. Burgemeester van Holsbeek Hans Eyssen (CD&V) liet weten niet te zitten wachten op het gesloten centrum. Francken voorziet geen problemen.





"Het gaat om een gesloten centrum, buurtbewoners zullen er dus niet veel van merken", meent hij. (ADPW)