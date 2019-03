Celstraf voor weerspannigheid KAR

07 maart 2019

Een man uit Holsbeek is veroordeeld tot vijftien dagen celstraf voor weerspannigheid. Het was de moeder van de man die politie op 18 mei 2017 opbelde toen er thuis ruzie ontstond met zijn vader. De zoon bleek dronken. Toen agenten ter plaatste kwamen, verzette hij zich hevig tegen het in de boeien slaan. Hij deelde een slag en kopstoot uit in de richting van de politieagenten, die de slagen konden ontwijken. De Holsbekenaar liep eerder al een veroordeling op voor weerspannigheid. Hij komt er ditmaal vanaf met vijftien dagen celstraf.