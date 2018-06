CD&V Holsbeek schenkt cadeau aan vinder 'geheim plekje' 22 juni 2018

02u29 1

CD&V Holsbeek nodigt alle Holsbekenaren uit om hun favoriete plekjes te fotograferen. "We kregen al heel wat leuke foto's binnen: kinderen op rioolbuizen bij de werken in Nieuwrode, het Zen-plekje van Hilde in de velden van Sint-Pieters-Rode. De foto met de meeste 'vind-ik-leuks' op onze Facebookpagina wint bovendien een go-pro-camera", klinkt het bij CD&V. Om de Holsbekenaren nieuwe plekjes te leren kennen, zal er in elke deelgemeente een cadeau verstopt worden. "Op de website www.goedgezindholsbeek.be laten we telkens een foto zien met een detail van die plek. Het eerste cadeau verstopten we aan de kapel van Plas op de hoek van de Langestraat met de Houwaartsebaan. Na 3 uur vond Lore Van Rymenant het cadeau", klinkt het. "Lore kreeg het cadeau aan huis geleverd door Ann Spaepen. De actie is te volgen op onze facebookpagina en op www.goedgezindholsbeek.be."





(ADPW)