Café Het Kwadraat transformeert tot restaurant met zuiderse toets Kim Aerts

03 maart 2019

18u30 18 Holsbeek De uitbaters van visrestaurant De Rode Kreeft uit Rotselaar hebben café Het Kwadraat in Holsbeek overgenomen. Ze willen de kroeg nieuw leven inblazen als een conceptrestaurant met zuiderse invloeden.

Café Het Kwadraat in Holsbeek, langs de Kortrijksebaan, verandert eind deze maand niet van naam, maar wel van uitbater. Cafébazen Frank Persyn (49) en Frederik Curran (43) willen het na 17 jaar achter de toog iets rustiger aan doen. Het Kwadraat stond daarom al een tijdje in de etalage. Broers Steve (43) en Jimmy Van Bever (40) zagen een opportuniteit om hun 25 jaar lange ervaring bij De Rode Kreeft, aan Werchter brug, in een nieuw concept te gieten in Holsbeek. “De naam blijft, maar het logo wordt wel aangepast. Iets dat meer aansluit bij ons concept. Wat het precies wordt, blijft voorlopig nog geheim. Maar denk aan zuiders eten en tapas. Een restaurant waar je voor en na het eten aan de toog kunt hangen”, legt Steve uit.

De menukaart wordt helemaal aangepast en er komt een uitgebreide kaart met wereldwijnen. Jimmy Van Bever

“De menukaart wordt helemaal aangepast en er komt een uitgebreide kaart met wereldwijnen. We gaan binnen en buiten alles vernieuwen en inkleden zodat het wat gezelliger wordt. Er komen ook meer zitplaatsen”, zegt Steve die de zaal voor zijn rekening zal nemen. Zijn broer Jimmy wordt verantwoordelijk voor de keuken. “Met een team van vier willen we de zaak hier draaiende houden. Ondertussen blijven we ook nog De Rode Kreeft in Werchter runnen. We zijn van Holsbeek dus voor ons voelde het goed aan om hier, zo dicht bij huis en ons ander restaurant, iets nieuws uit de grond te stampen. We zijn er zeker van dat het cliënteel van De Rode Kreeft hier ook zijn gading zal vinden. Net als in Werchter hopen we een uniek concept te bieden waar mensen uit Leuven en omstreken graag voor afzakken. Alleen ’s zondags zullen we doorlopend open zijn. We lassen één sluitingsdag in”, vult Jimmy aan. Ze mikken dat de verfraaiingswerken eind mei achter de rug zullen zijn.

Afscheidsfeest?

De laatste zaterdag van maart geven de huidige uitbaters Frank en Frederik hun afscheidsfeest. Al mag dat met een korreltje zout genomen worden. “Voorlopig zijn we nog niet definitief weg en zal je ons soms nog achter of voor de toog vinden”, knipoogt Frank. “We willen alleen iets meer tijd voor onszelf, familie en vrienden.” Frederik beaamt. “Ik sta sinds mijn zestiende in de horeca, waarvan 17 jaar in Het Kwadraat. Dat begint door te wegen. Nu gaan we nog genieten van de laatste dagen en zaterdag 30 maart gaan we de frigo’s leegdrinken.”

Nu zaterdag staat er nog een concertavond met ‘Monocrom tv & the strains live’ op het programma.