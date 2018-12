Buurthuis loopt vol voor Alain Remue ADPW

04 december 2018

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen kwam maandag op bezoek in het Buurthuis in Nieuwrode bij Holsbeek. Hij werd daarbij vergezeld door Sandra Voet van Child Focus. Remue houdt zich al jaren bezig met het opsporen van en het zoeken naar onrustwekkende verdwijningen. Hij werd het afgelopen weekend nog gehuldigd als Commandeur in de Orde van het Belgisch Kruis voor het vele werk dat hij al die jaren leverde. Maandag konden de aanwezige mensen een kijkje nemen achter de schermen van de Cel Vermiste Personen. Remue deed dit op uitnodiging van vtbKultuur Holsbeek. De opbrengst van de inkomst gaat volledig naar de werking van de Cel Vermiste Personen.