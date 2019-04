Burgemeester Holsbeek: “Ruggengraatproject deze legislatuur nog afgerond” ADPW

04 april 2019

14u51 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek heeft zijn beleidsnota voorgesteld. Op de planning: het befaamde Ruggengraatproject, dat de slechte staat van de hoofdbanen moet aanpakken Het plan sleept al tientallen jaren aan, maar zou tegen het einde van deze legislatuur afgerond moeten zijn.

Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) is opgetogen dat er schot in de zaak komt. Het Ruggengraatproject is voor drie vierde afgewerkt. In Nieuwrode-Dorp is de tweede fase van de werken volop bezig. “ Het doel zijn degelijke fiets- en voetpaden langs alle hoofdstraten van de gemeente: daarmee wil Holsbeek een koploper in Vlaanderen zijn”, zegt Eyssens. “Van de Leuvensebaan is het derde deel in ontwerp. De uitvoering staat gepland voor 2020. De Nobelberg is ook nog in ontwerp. Die uitvoering staat gepland voor 2021. Wat betreft de Gravenstraat en de Rodestraat zijn we afhankelijk van de timing van Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). We dringen daar heel erg aan om het te laten vooruit gaan zodat we ook dat in 2020-21 kunnen uitvoeren.”

Er zouden ook nog heel wat onteigeningen langs de Leuvensebaan moeten gebeuren. “Voor de grondinnames gaan we op de zelfde weg verder. Normaal komt dat allemaal in orde”, verzekert Eyssen.

De nieuwe bestuursploeg van Holsbeek, CD&V, Groen en Open Vld, ijvert voor een veilig, duurzaam, zorgzaam en financieel gezond Holsbeek. Centrale doelstelling: de woon- en leefkwaliteit in de gemeente verbeteren. De bestuursploeg wil de komende zes jaar elke dag werken vanuit een perspectief gericht op de toekomst: de Horizon 2030.

Financieel voorzichtig

De gemeente moet rekening houden met de beperkte financiële ruimte waarover ze beschikt. Als buitengemeente ontvangt Holsbeek van Vlaanderen per inwoner slechts een fractie van de middelen die gaan naar de grote steden “Door de tax shift die de federale overheid doorvoerde, daalde bovendien de opbrengsten van de personenbelasting voor de gemeenten met 10 %. Het tarief van de gemeentelijke aanvullende personenbelasting gelijk houden, betekent dus eigenlijk een belastingvermindering van 10% voor alle inwoners van Holsbeek”, zegt Eyssen. “Gelukkig heeft Holsbeek de voorbije jaren een voorzichtig financieel beheer gevoerd, zodat het gemeentebestuur ook in de periode tot 2024 een ambitieus én realistisch programma voor kan stellen.”

In het investeringsprogramma wordt ook budget voorzien voor de vernieuwing van asfaltwegen en voor verschillende waterbeheersingswerken, onder meer langs de Drogebeek en boven de Dutselstraat en Lindestraat. De investeringen in buitensportterreinen in Holsbeek-Dorp en op de Bruul zijn eveneens een belangrijk project. De sportterreinen worden een ontmoetingsplaats voor de hele gemeente, met ook een speeltuintje voor de jongsten en een bankje voor de (groot)ouders.