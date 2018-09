Burgemeester Eyssen lijsttrekker CD&V 06 september 2018

02u37 0

CD&V Holsbeek heeft zijn volledige ploeg van 21 kandidaten klaar. "Het zijn 21 gemotiveerde kandidaten, die hun engagement voor de lokale gemeenschap al bewezen hebben, en die er voluit voor gaan. Samen vertegenwoordigen ze alle woonkernen, alle groepen van de samenleving en alle leeftijden. Bij de ervaren mandatarissen van de partij sloten het voorbije jaar een groot aantal nieuwe mensen aan, die nu actief zijn in het partijbestuur. Een flink aantal van hen komt nu ook op als kandidaat voor de verkiezingen", klinkt het bij de partij. Lijsttrekker burgemeester Hans Eyssen wordt geflankeerd door de schepenen Nadine Deroost - Van Horebeek op 2 en Rudy Janssens op 3. Naast de actieve gemeente- en OCMW-raadsleden Kim Donders (4), Ann Spaepen (5, voorzitter van de gemeenteraad), Pieter Coosemans (6), Erik Boon (7) en Bram Van Baelen (12) telt de lijst maar liefst 13 nieuwe kandidaten. Bram Van Baelen trekt de tweede helft van de lijst, en wordt daar gevolgd door twee kandidaten die de jeugd vertegenwoordigen, waarmee CD&V Holsbeek altijd een sterke band gehad heeft. Kwinten Van Dessel (13) is voorzitter van jeugdhuis Tveldeke en sinds vele jaren lid van de jeugdraad. Hij was groepsleider van Chiro Holsbeek-Plein en is daar nu nog actief als begeleider. De minder jonge inwoners van Holsbeek kennen zeker nog zijn grootnonkel: burgemeester Jules Delauré. (ADPW)