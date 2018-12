Budget 2019 goedgekeurd door gemeenteraad ADPW

21 december 2018

12u00 0

De gemeenteraad van Holsbeek keurde het budget 2019 goed. Daarmee zorgt het gemeentebestuur er voor dat vanaf de eerste dag van januari al het werk kan doorgaan, zonder onderbreking.

Dit budget zorgt voor de uitvoering van het geplande beleid en bevat nog geen nieuwe beleidsaccenten. Het meerjarenplan wordt nu niet herzien. Volgend jaar zal de nieuwe bestuursploeg een nieuw meerjarenplan opstellen voor de periode 2020-2025.

“De inkomsten van de gemeente stijgen met 1 %, de uitgaven dalen met 1,1 %. Zowel de personeelskosten, de werkingskosten als de toelagen en dotaties zijn goed onder controle. Bij de dotaties stijgen de kosten van de brandweer (+ 4 %) meer dan gemiddeld. In 2019 worden er 11.283.762 euro exploitatie-uitgaven gepland + 511.087 euro aflossingen van leningen. Daar tegenover staan 12.267.601 euro geraamde exploitatie-inkomsten (+ 1 %)”, zo meldt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

“Het budget 2019 sluit dan ook met een positief saldo (autofinancieringsmarge) van + 616.091 euro. Dat geeft aan dat de gemeente nog financiële marge heeft om haar investeringsprogramma verder te zetten zoals gepland. In het investeringsprogramma worden nieuwe kredieten voorzien voor de optimalisering van het Wifi-netwerk in de gemeentescholen (20.000 euro) en voor de aankoop van meubilair voor het nieuwe schoolgebouw in Nieuwrode (40.000 euro). 15.000 euro wordt uitgetrokken voor de afbraak van de woning Hoekje 5. Dat terrein wordt tegen volgende zomer vrijgemaakt voor de huisvesting van het kinderdagverblijf De Sterrekes”, aldus nog Eyssen.