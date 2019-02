Boerderij Jos Theys ontvangt provinciale subsidies ADPW

26 februari 2019

Vakantiewoning Boerderij Jos Theys uit Kortrijk-Dutsel heeft van de provincie Vlaams-Brabant 14.687 euro ontvangen omdat ze hun zaak toegankelijk maken voor mensen met een beperking. In totaal kregen er 13 logies en fietscafés een subsidie van de provincie. De dienst toerisme Vlaams-Brabant lanceerde in november 2018 de subsidie-oproep ‘Inclusief en toegankelijk toerisme’ voor fietscafé- en logiesuitbaters’. Het doel van dit subsidiereglement is drempels verlagen of wegnemen en de vrijetijdsparticipatie verhogen van elke persoon, ongeacht zijn of haar beperking.

“We dagen ondernemers uit om inclusie en toegankelijkheid te verhogen in hun locatie”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “Het is voor toeristische ondernemers niet evident om investeringen te doen voor toegankelijkheid. Met deze subsidie willen we hen ondersteunen zodat ze toch die aanpassingen kunnen doen en die hulpmiddelen kunnen aankopen”, zo vertelt Swinnen.

De subsidies zullen gebruikt worden voor de aankoop van hulpmiddelen zoals een hellend vlak, een onderrijdbare picknicktafel, douchezitjes, hoog-laag bedden, steungrepen, een platformlift, de uitwerking van thematische beleefkoffers, maar voor investeringswerken aan badkamers, toegangspaden en terras.

“Samen met deze toeristische ondernemers vergroten we het inclusieve en toegankelijke aanbod in Vlaams-Brabant zodat echt elke bezoeker kan genieten van de toeristische troeven die onze provincie biedt”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.