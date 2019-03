Auto uitgebrand op E314 ADPW

13 maart 2019



Op de E314 in Holsbeek is woensdagavond een Citroën C1 uitgebrand. Dat gebeurde omstreeks 19.30 uur in de richting van Aarschot. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.