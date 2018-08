Asfalteringswerken in drie straten 08 augustus 2018

02u29 0

Aannemer Grizaco voert vanaf vandaag tot vrijdag 10 augustus asfalteringswerken uit in de Kriesberg, Horststraat en Kapeldreef. De werken werden reeds vorig jaar aanbesteed, maar onder meer door de drukte in de wegenbouw slaagde Grizaco er niet eerder in om ze uit te voeren. Op deze drie asfaltwegen worden de aangetaste delen van het wegdek vernieuwd. Het asfalt wordt afgefreesd, en vervangen door een nieuwe laag. Het gaat om de volgende wegdelen: Kapeldreef: van kruispunt met Biekedelle tot nummer 30, Kriesberg (Nieuwrode) : van nummer 43 tot kruispunt met Mostingstraat (omleiding via Houwaart) en Horststraat (Sint-Pieters-Rode) : de twee stukken tussen nummer 37 en het kruispunt met Lozenhoek. Tijdens de freeswerken is de weg gedurende enkele uren afgesloten en is een omleiding van kracht. Voor het plaatsen van het nieuwe asfalt wordt de weg gedurende één dag en nacht afgesloten. (ADPW)