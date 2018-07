Anne Van Goidsenhoven lijsttrekker Open Vld 31 juli 2018

02u25 0 Holsbeek Open Vld Holsbeek heeft zijn volledige verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekendgemaakt. Anne Van Goidsenhoven en Paul Verheyden trekken de Open Vld lijst van Holsbeek. Zij stellen dan ook met trots de lijst voor die unaniem door de leden van Open Vld goedgekeurd werd.

"Anne is alom gekend als politieke duizendpoot, medebeheerder van Boomkwekerijen Van Goidsenhoven en dochter van ere-burgemeester René Van Goidsenhoven. Zij trekt de lijst, net zoals in 2006 en 2012. Paul, ICT project manager, die zijn strepen reeds verdiende als OCMW- en gemeenteraadslid en op Holsbeek Plein woont, bekleedt de 2de plaats", zo klinkt het bij de partij. Plaats 3 is voorbehouden aan Lucia Van Uythem (Nieuwrode), huisvrouw, gevolgd door Sandra Verbruggen (Kortrijk-Dutsel), financial controller, beide gemeenteraadslid en Martine Van Horebeek (Kortrijk-Dutsel), kinderverzorgster, op plaats 5, huidig OCMW raadslid. Koen Van Criekingen (Nieuwrode), laborant, die ook gemeenteraadslid is voor Open Vld zal de lijst duwen. (ADPW)