Amorroma in concert 07 september 2018

02u30 0 Holsbeek Jowan komt op vrijdag 7 september met zijn ensemble Amorroma opnieuw naar Holsbeek. Na jarenlang het pad van de traditionele muziek bewandeld te hebben stelt Amorroma voor het eerst een programma voor dat draait rond het lied.

Als basis blijven populaire dansen als wals, mazurka, schottische, heel aanwezig maar evengoed krijgen andere genres een plaatsje. Er is ruimte voor kleinkunst, chanson, bossanova, gospel, enzovoort. De stem van Elly staat op het voorplan en wordt subtiel ondersteund door de gitaren van Herman en Pé, de warme contrabas van Vincent en het speelse gefluit van Jowan die tekent voor de instrumentale intermezzi. Dit is een benefietconcert ten voordele van Toolbox vzw en is in het kader van Open Monumenten Dag 2018. Toolbox heeft tot zich doel gesteld om het management van verenigingen actief in de Belgische sociale sector te verbeteren. Daartoe zet ze 150 professionals in die hun expertise op vrijwillige basis en in team ter beschikking stellen van deze verenigingen. Het programma start op 20 uur in de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. In het toegangsticket zit één gratis drankje. Dat is achteraf te verkrijgen in de Gildenzaal. Kaarten zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst, via het telefoonnummer 016 62 95 02 of via cultuur@holsbeek.be of aan de kassa op de avond van het concert. (ADPW)