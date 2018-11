Alweer niets dan afval aan glasbollen Pleinstraat ADPW

12 november 2018

15u04 0

Het afgelopen weekend was het weer prijs aan de glasbollen aan de Holsbeekse Pleinstraat. Heel wat sluikstorters lieten zich weer een keertje gaan en dumpten hun afval zonder boe of ba aan de glasbollen. Het sluikstorten is al jaren een probleem aan de Pleinstraat.

