Alain Remue op bezoek in Holsbeek ADPW

28 november 2018

18u21 0

Volgende week maandag komt niemand minder dan Alain Remue van de Cel Vermiste Personen op bezoek in Holsbeek. Hij wordt vergezeld door Sandra Voet van Child Focus. Remue houdt zich bezig met het opsporen van en het zoeken naar onrustwekkende verdwijningen. Hij zorgt er maandag voor dat de mensen een kijkje kunnen nemen achter de Cel Vermiste Personen. Remue komt op uitnodiging van vtbKultuur Holsbeek. De avond wordt ingeleid door de dichter Akim A.J. Willems en vindt plaats in Het Buurthuis in Nieuwrode vanaf 20 uur. Leden betalen 5 euro, niet-leden 7,5 euro. De opbrengst gaat volledig naar de Cel Vermiste Personen.