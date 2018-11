Al meer dan 1.000 handtekeningen voor nieuwe geldautomaat in Nieuwrode Andreas De Prycker

12 november 2018

17u25 0

Sinds kort heeft de gemeente Nieuwrode geen bankautomaat meer. Erg onhandig voor de inwoners, aangezien er nu enkel nog een bank van Crelan in het dorp is en de niet-leden tot het Gouden Kruispunt moeten om geld te kunnen afhalen. Meer dan 1.000 inwoners tekenden ondertussen al de petitie tegen het verdwijnen. Ook burgemeester Hans Eyssen (CD&V) gaat de petitie ondertekenen en hoopt dat de bankensector een oplossing voorziet.

Geert Landerloos van Eetcafé Buurthuis in het centrum van Nieuwrode, startte de petitie op. “Enkele klanten zijn op het einde van de grote vakantie naar mij toegekomen met het verhaal dat de bankautomaat in het dorp van Nieuwrode zou verdwijnen. De bank van BNP Paribas Fortis heeft aan zijn klanten laten weten dat ze gingen sluiten en dat ze voortaan geld konden afhalen aan hun filiaal in Bekkevoort. Toen ook heel wat marktkramers begonnen te klagen, heb ik besloten dat ik iets wilde doen voor het dorp Nieuwrode. Ik heb een petitie aan de deur gelegd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en die werd erg vlot ondertekend. Bijna iedereen die is komen stemmen, heeft die petitie ondertekend”, vertelt Geert.

Het moet gezegd zijn, 1.000 handtekeningen op 2.800 inwoners is een erg sterk signaal. “Dat is inderdaad een groot succes, maar aangezien de dichtstbijzijnde bankautomaat voor de inwoners van Nieuwrode aan het Gouden Kruispunt of in Aarschot is, hoeft het ook niet te verbazen. Er wonen redelijk veel oudere mensen in Nieuwrode en voor hen is het echt geen sinecure om eventjes naar Aarschot te gaan om simpelweg wat geld af te halen. In plaats van 50 euro af te halen, halen ze al vlug 200 euro of meer af. Voer voor inbrekers is het, en de plaatselijke handel lijdt er ook onder. Met deze 1.000 handtekeningen ga ik Banksys verwittigen en hen vragen of ze opnieuw een bankautomaat kunnen plaatsen. Wij vragen geen hele bank, enkel een automaat waar de mensen geld kunnen afhalen. Het is hier een drukke verkeersas. Daar moet toch een automaat voor voorzien worden?”, klinkt het bij Geert van het Buurthuis.

Met het verdwijnen van de bank van BNP Paribas Fortis in Nieuwrode, rest er enkel nog een bank van Crelan in de gemeente. “Enkel die klanten kunnen aan het loket nog geld gaan afhalen. Maar dan moet je rekening houden met de kantooruren. We gaan terug in de tijd”, besluit Geert.

Burgemeester Hans Eyssen is onder de indruk van het initiatief. “Meer dan 1.000 handtekeningen is best indrukwekkend. Ik ondersteun dat er een brief gestuurd wordt naar de banken toe en ga dan ook de petitie tekenen. Dit is een essentiële dienstverlening. Naar mijn mening moet er voor het gehele land een minimale dienstverlening komen in de bankensector. Dat moet dan opgelegd worden vanuit de federale overheid”, vindt Eyssen. Daar waar er ooit heel wat banken waren in Holsbeek, is het tegenwoordig maar aan de magere kant. “Er rest ons enkel nog maar de Crelanbank en de geldautomaat in het KBC-kantoor in Holsbeek zelf. En dat voor een gemeente van ongeveer 10.000 inwoners. De geldautomaat in de KBC is er trouwens enkel en alleen gebleven omdat de familie vanuit het verzekeringskantoor gevraagd heeft om de automaat daar te laten staan. Om een signaal aan de banksector te geven, zou ik de inwoners van Nieuwrode wel aanraden om over te stappen naar Crelan in plaats van met de bank mee naar Bekkevoort te verhuizen. Zo geven we hen een signaal dat het toch belangrijk is dat er nog banken blijven. De banken moeten onderling maar bepalen welke bank waar komt, maar er moet gewoon een minimale dienstverlening zijn”, meent Eyssen.