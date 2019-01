Achille Claes stelt gemeente in gebreke omdat er niet overal gestrooid is Burgemeester en schepen Openbare Werken weerleggen kritiek ADPW

26 januari 2019

Dat er in verschillende straten in Holsbeek niet gestrooid werd deze week, zit Achille Claes (Holsbeek Beweegt) erg hoog. “Of je nu in een doodlopende straat, binnenweg of op een grote baan woont, iedereen heeft recht op een sneeuwvrije en berijdbare baan”, klinkt het. Hij stelt de gemeente Holsbeek in gebreke, aangezien ‘dit in strijd is met artikel 135 van de Gemeentewet’.

“Ik ben het beu dat de binnenwegen in de gemeentes Nieuwrode en Sint-Pieters-Rode stelselmatig aan hun lot worden overgelaten. Als je hoofdbanen en kerkwegen open maakt, moet je dat ook met binnenwegen doen, hoe klein ze ook mogen zijn. Zo werd er bijvoorbeeld niet gestrooid in het Houwaartsgat, de Sint-Jansberg, de Biezestraat, de Putstraat en de Galgenbergstraat. Iedere inwoner van Holsbeek betaalt belastingen, dus het lijkt mij maar normaal dat iedereen zijn straat sneeuw- en ijzelvrij gemaakt wordt en dat er gestrooid wordt. Niet enkel de bewoners, maar ook de postdiensten en de de leveranciers kunnen hun taken niet of onvoldoende uitvoeren.”

“Het argument ‘geen tijd’ telt ook niet na drie dagen. Zo groot is Holsbeek ook niet. De gemeente is kieskeurig met welke straten ze open maken en dat kan niet. En aangezien dit in strijd is met artikel 135 § 2 van de Gemeentewet, stel ik de gemeente Holsbeek in gebreke. Als de rechter beslist dat de wegen vrijgemaakt moeten worden, zal dit in elke straat van België móeten gebeuren. En terecht, de mensen hebben daar recht op. Bij mij als schepen van Openbare Werken (Claes was dit jarenlang, nvdr.) was het niet waar geweest”.

Schepen van Openbare Werken Rudy Janssens en burgemeester Hans Eyssen (beiden CD&V) weerleggen de kritiek.

“Op wegen met weinig verkeer helpt zout strooien niet. Zout ontdooit sneeuw en ijs maar als het voldoende gemengd wordt door het overrijden van autobanden. Waar weinig verkeer is, gebeurt dat niet en blijft de sneeuw liggen”, zo klinkt het bij Janssens en Eyssen. “Ik woon trouwens zelf in zo’n kleine straat. Daar is nog nooit gestrooid”, merkt Eyssen op. “Er zijn ook heel wat inwoners die willen dat er niet gestrooid wordt: omdat de kinderen dan in de sneeuw kunnen spelen op straat, en/of omdat het zout slecht is voor het milieu. Met die inwoners moeten wij als gemeentebestuur ook rekening houden. Het klopt trouwens dat strooizout slecht is voor het milieu én voor de wegen: strooien heeft dus niet alleen een grote kost op het moment van het strooien, maar het maakt ook het wegdek kapot”, zo klinkt het.

Maar er zijn nog redenen. “Wij hebben een strooiplan waarin de volgorde van prioriteiten is bepaald, en op basis daarvan strooirondes zijn uitgetekend. Daarin wordt voorrang gegeven aan de wegen waar het openbaar vervoer rijdt, de grote wegen die door àlle inwoners van de gemeente gebruikt worden en ook aan de cruciale hellingen die toegang geven tot een woonwijk (zoals Panoramastraat/Rot, Berkendreef en Kapeldreef), omdat daar het veiligheidsaspect het sterkst speelt. Als het nodig is en lukt binnen de planning van onze dienst, worden in een volgende fase ook de wegen van middelgroot verkeer gestrooid. Dat strooiplan is trouwens opgesteld in de tijd dat Achille Claes zelf nog schepen van openbare werken was, dus hij heeft die prioriteiten mee bepaald”, stellen Eyssen en Janssens. Daarnaast investeerde de gemeente fors in een nieuwe zoutstrooier voor de wegen én in een kleine tractor met sneeuwschop en pekelstrooier voor de fietspaden. “Ongelukkig genoeg vertoont die nieuwe zoutstrooier een defect dat nog door de leverancier moet rechtgezet worden, en waarvoor wij hem ook in gebreke gesteld hebben. Daardoor hebben we de rondes niet allemaal kunnen uitvoeren aan het tempo dat we wilden”, besluiten Eyssen en Janssens.