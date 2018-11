6.000 euro boete voor schapenhouder KAR

17u27 0 Holsbeek Een 33-jarige man uit Holsbeek is veroordeeld tot een geldboete van 6.000 euro voor verschillende inbreuken in zijn schapenstal.

Nicky V.H. houdt sinds 208 een honderdtal schapen in Holsbeek en Tielt-Winge. Bij een controle van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid in 2016 bleek dat de man vijf schapen bij zijn buur had gestald. V.H. had daar geen melding van gemaakt. Tijdens een hercontrole bleek nog altijd 1 schaap aanwezig zonder het verplichte verplaatsingsdocument. De vier andere schapen werden ondertussen verkocht om geslacht te worden. Bovendien had de dertiger zijn activiteiten niet laten registreren bij het FAVV. Een minnelijke schikking van 750 euro bleef onbetaald. De rechter gaf de schapenboer een boete van 6.000 euro, waarvan 5.400 euro met uitstel.