30.000 euro om vliegenplaag te bestrijden GEMEENTE VERPLICHT VEEHOUDER PROFESSIONELE REINIGINGSFIRMA IN TE SCHAKELEN KIM AERTS

30 juni 2018

02u34 1 Holsbeek Omdat de veehouder in Sint-Pieters-Rode er zelf niet in slaagt de vliegenplaag op zijn bedrijventerrein te bestrijden, heeft de gemeente zelf een gespecialiseerde reinigingsfirma aangesteld. Kostenplaatje: 30.000 euro.

Er lijkt nu definitief een einde te komen aan de hardnekkige vliegenplaag die de omgeving in Holsbeek al enkele weken teistert. De oorzaak lag overduidelijk bij een veehouder in Peerse. Maar een proces-verbaal en een ultimatum van de milieu-inspectie om tegen woensdagmiddag heel de boel op te kuisen, leek maar weinig indruk te maken op T.S. Volgens de gemeente nam de veehouder na 48 uren te weinig initiatief om de vliegenplaag te bestrijden. "Schromelijk onvoldoende", noteerde burgemeester Hans Eyssen (CD&V) donderdag. Die stelde zelf een gespecialiseerde reinigingsfirma aan om dit weekend heel de boel te laten opkuisen. "We hebben hem de wettelijke 48 uur tijd gegeven om maatregelen te nemen maar dat was totaal onvoldoende gezien de toestand daar. Zijn arbeiders hebben daar wel wat gesproeid en gekuist maar het moet echt structureel worden aangepakt. Overal hangt nog mest in de kanalen en liggen er voedselresten. Het is spijtig dat het zover is moeten komen maar we hadden hem gewaarschuwd. Er is een offerte van 30.000 euro gemaakt en dat is volledig voor zijn rekening."





Enkel nog details

Vanaf vandaag zal een firma met sproeiwagens het hele bedrijventerrein letterlijk uitmesten. Er zal zo'n 30.000 liter aan te pas komen om alles te reinigen. T.S. geeft toe dat hij dat zelf niet had kunnen doen maar hij vindt het kostenplaatje overdreven. "Dit is bij de haren getrokken. We hebben er voortdurend met vijf man gewerkt maar zo'n oppervlakte kan je niet op drie dagen kuisten. Al het vuile werk is nu gedaan. Het draait enkel nog om de details", reageert T.S.





Milieuvergunning intrekken

Naaste buurman en televisiefiguur Chris Dusauchoit kan het initiatief alleen maar toejuichen maar het zit hem wel hoog dat er vanuit de gemeente een lak aan communicatie is. "De mensen die hier echt last van hebben, worden niet op de hoogte gebracht van eventuele ontwikkelingen." Ondertussen is het proces-verbaal voor milieumisdrijven van zaterdag overgemaakt aan het Leuvense parket. "Dat is lang niet het enige. Ze zullen allemaal samen behandeld worden. Er loopt ook nog een herstelvordering voor een bouwovertreding aan een silo op het bedrijventerrein", bevestigt burgemeester Eyssen. De milieu-inspectie zou er bij de provincie ook op aandringen om de milieuvergunning van de veehouder al dan niet tijdelijk in te trekken tot alles volledig in regel is. Zolang zijn er geen kalveren meer toegelaten bij de veehouder.