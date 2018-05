21 gemeenten gaan 10.000-stappenclash aan 17 mei 2018

21 van de 30 gemeenten uit het oostelijke gedeelte van Vlaams-Brabant nemen in mei deel aan de Vlaamse 10.000-stappenclash en sporen hun inwoners aan om meer te bewegen. De gemeenten strijden voor de titel 'actiefste gemeente van Vlaanderen'. De inwoners van de deelnemende gemeenten nemen het van 1 tot en met 31 mei al stappend tegen elkaar op. Ook andere bewegingsactiviteiten worden in rekening gebracht. Zo is 10 minuten fietsen goed voor 1.500 stappen. De gemeenten die na een maand in hun categorie de meeste stappen hebben verzameld, winnen de 10.000-stappenclash.





Peter Sven Ornelis daagt de Vlaming uit om minstens 10.000 stappen per dag te zetten. Wie tijdens de clash zijn of haar stappen op www.10000stappen.be registreert, maakt kans op mooie prijzen. (ADPW)