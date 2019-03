20.000 euro voor kamsalamander in Holsbeeks Broek ADPW

19 maart 2019

De provincie Vlaams-Brabant geeft 170.000 euro aan 11 gemeentelijke natuurprojecten in Affligem, Beersel, Herent, Holsbeek, Huldenberg, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Zaventem en Zemst. Daarvan gaat er 20.000 euro naar de uitbreiding van het leefgebied van de kamsalamander en andere amfibieën in het Holsbeeks Broek.

“Deze subsidies helpen om de biodiversiteit in onze regio doelgericht te versterken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu (N-VA). “Door in onze provincie zoveel mogelijk groene ruimten te creëren, wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en hitte. Daarnaast maakt meer natuur onze buurten ook aangenamer en komt het onze gezondheid ten goede”, aldus Nevens.

Om deze subsidie te krijgen moeten gemeentelijke natuurprojecten een meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit. Daarnaast moet er een relatie zijn met de koesterburen en er moet voldoende participatie zijn van lokale actoren. Gemeenten kunnen tot 80% provinciale ondersteuning krijgen bij de realisatie van natuurprojecten. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro per project.