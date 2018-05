18.000 euro boete voor invoer anabolen 04 mei 2018

03u01 0 Holsbeek Een 44-jarige man uit Holsbeek is veroordeeld tot drie maanden cel en 18.000 euro boete voor de invoer van anabole steroïde.

Andy M. bestelde in Griekenland en India 20 bruine ampullen testosteron en 30 tabletten hormoonpillen om meer spiermassa te kweken tijdens het fitnessen. De postpakketten werden echter door de douane onderschept. Onderzoek wees uit dat het om hormoonpreparaten ging. Het pakket bevatte 20 ampullen van 1 milliliter testosteron en om 30 tabletten antreol, met als actief bestanddeel anastrozole. De feiten, van twee jaar geleden, werden door de veertiger niet betwist. M. zou de producten in het verleden meermaals elders besteld hebben omdat ze in België niet verkrijgbaar zijn. Hij deed dat naar eigen zeggen om meer spiermassa te kweken na een verkeersongeval. "Maar dat vormt geen verantwoording voor het invoeren en gebruiken van verboden middelen", aldus de rechter. De celstraf is met uitstel, de boete is voor 120 euro effectief. De man kreeg in het verleden al twee maal probatie-opschorting.





(KAR)