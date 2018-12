1.690 lopers steken Karsten (13) hart onder de riem ADPW

23 december 2018

15u43 1 Holsbeek Holsbeek heeft zich gisteren van zijn mooiste kant laten zien. Maar liefst 1.690 mensen kwamen lopen of wandelen voor de 13-jarige Karsten Tuyls, die lijdt aan een kiemceltumor. In totaal werd er 20.000 euro ingezameld. Dat bedrag gaat integraal naar het Kinderkankerfonds, op vraag van Karsten. De run kadert in De Warmste Week.

“We zijn nog aan het natellen wat het exacte bedrag is, maar het zal in die richting gaan. Fenomenaal is het”, meent Ilse Organe, organisator van Run4Karsten. Dat evenement vond zaterdagmiddag plaats in het dorp van Nieuwrode om zo Karsten een hart onder de riem te steken en om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. Dat lukte wonderwel. “Dit toont aan hoe warm mensen wel kunnen zijn. Er zijn 21 vaten bier, 65 flessen cava en zeven vaten Vlierbeek Grand Cru gedronken. Dat toont aan dat het een geweldige run was met een schitterende afterparty.”

Dat vindt ook Karsten zelf. “Ik heb zeven kilometer gewandeld. Na drie maanden zonder beweging was dat al een hele opgave. Ik heb er geweldig van genoten en wil ook iedereen bedanken”, klinkt het bij linksachter bij de U15 van voetbalploeg KDN United. Zijn ploeggenootjes hadden voor de run een dansje in elkaar gebokst. Dat gebaar werd heel erg gesmaakt. Na de run gaven zijn ploeggenoten een gesigneerd truitje van voetballer Dries Mertens aan Karsten. “Karsten begon te wenen van geluk, waarop de 800 aanwezigen in de tent ook een krop in de keel kregen”, vertelt Organe, voorzitster van KDN United. En dat is de volgende stap voor Karsten: opnieuw kunnen voetballen.

Nadat Karsten moest overgeven na een wedstrijd in september, en ook de dagen voordien erg veel hoofdpijn had, besloot zijn mama Veerle van Eijgen naar een pediater te stappen. Het verdict was spijkerhard: uit een MRI bleek dat Karsten leed aan een kiemceltumor in de hersenen. Na maanden chemotherapie is Karsten aan radiotherapie begonnen. En die behandelingen lijken aan te slaan. “Alles komt goed. Binnenkort kan ik weer voetballen”, klinkt het bij de optimistische Karsten.