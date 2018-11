ADPW

26 november 2018

15u15 0

De bewoners van een huis aan de Rodeberg in Holsbeek stelden zaterdagavond omstreeks 20.30 uur vast dat er bij hen was ingebroken. De lokale politiezone Lubbeek kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de inbrekers hebben kunnen meenemen.