't Hellegat krijgt tweede leven ECOTUNNEL WORDT GRONDIG GERENOVEERD NA VANDALENSTREKEN ANDREAS DE PRYCKER

02u27 0 Vertommen Nu hebben arbeiders een afscheiding van boomstronken in de ecotunnel 't Hellegat gebouwd. Holsbeek Een tweede leven voor ecotunnel 't Hellegat komt eraan.Tien jaar geleden werd hij plechtig geopend omdat er gigantisch veel dieren stierven op de baan vlakbij de E314. De laatste tijd werd de tunnel echter gevandaliseerd: een deel van de panelen die de rijweg moest scheiden van de strook voor dieren werd vernield.

De ecotunnel 't Hellegat in Nieuwrode zal hersteld worden. Dat kwamen de vertegenwoordigers van de gemeente Holsbeek, Agentschap voor Wegen en Verkeer en het Regionaal Landschap Noord-Hageland overeen tijdens een overleg begin december. De werken zijn inmiddels van start gegaan. De tunnel vormt een verbinding voor trekkende dieren tussen de natuurgebieden van de Beniksberg in Holsbeek en de Wijngaardberg in Wezemaal. Beide gebieden worden immers van elkaar gescheiden door de E314. Deze drukke autostrade zorgde tot dan toe voor heel wat verkeersslachtoffers onder de dieren. De nieuwe ecotunnel gaf daar een antwoord op. Uit monitoring in de periode na de inrichting bleek dat de tunnel gebruikt werd door kleine zoogdieren, maar ook door insecten zoals loopkevers. Hierdoor was er opnieuw meer genetische uitwisseling mogelijk tussen beide kanten van de autosnelweg en daalde het aantal dode beestjes.





Vandalen hadden het echter op de tunnel gemunt. Een deel van de panelen die de rijweg moesten scheiden van de strook voor dieren, werd gesloopt. Op een overleg begin december 2017 beslisten de gemeente Holsbeek, het Regionaal Landschap Noord-Hageland en het Agentschap voor Wegen en Verkeer de situatie aan te pakken. "De overgebleven panelen zijn verwijderd door de groenarbeiders van IGO", legt schepen van Leefmilieu in Holsbeek, Annelies Vander Bracht (Groen) uit.





PATRICK VERTOMMEN De houten panelen die er eerst stonden als afscheiding, werden door vandalen vernield.

Stronkenwal

"In een volgende fase zal er langs de rijweg aan beide zijden een stronkenwal geplaatst worden. Deze zware wortelkluiten moeten kleine zoogdieren en insecten de nodige beschutting bieden bij hun tocht door de tunnel", klinkt het bij Vander Bracht. Door het verdwijnen van de panelen hebben grote zoogdieren dan weer meer ruimte en een beter zicht op de omgeving. Tot slot zullen de initiatiefnemers extra struiken aanplanten om de migratie te vergemakkelijken. Nadat de nieuwe inrichting is uitgevoerd wordt er ook opnieuw gemonitord.





"Via wildcamera's en zandbedden bestuderen we welke dieren van de hernieuwde tunnel gebruik maken", vertelt Tinne Cockx, projectmedewerker van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.





Hiervoor heeft de gemeente Holsbeek samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland eind vorig jaar een project ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant.





Door al deze maatregelen hopen de betrokken organisaties de ecotunnel een tweede leven te geven.