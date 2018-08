"Ouders weten niet meer wat doopsel is" DRIE KEER MINDER VORMSELS IN 7 JAAR TIJD PASTOOR TREKT AAN ALARMBEL ANDREAS DE PRYCKER

30 augustus 2018

02u24 0 Holsbeek Er zijn dit jaar geen doopsels meer in Holsbeek. Pastoor Andy Penne trekt aan de alarmbel. In 2010 waren er in de vier parochies van de Federatie Holsbeek nog 80 doopsels. Dat zijn er dit jaar nog slechts 25. "Heel zorgwekkend", vindt de pastoor, die stelt dat jonge ouders de betekenis van het vormsel niet meer kennen.

"Het aantal doopsels is in de Federatie Holsbeek bijzonder laag. Als je de cijfers vergelijkt met enkele jaren geleden is dat heel zorgwekkend", meent pastoor Andy Penne. "In 2010 waren er in de vier parochies van de Federatie Holsbeek nog 80 doopsels en vorig jaar waren het er nog 34. Uitgesplitst daalde het aantal in de Sint-Maurusparochie van Holsbeek het sterkst, van 34 in 2010 naar 12 in 2017; in Kortrijk Dutsel van 12 naar 5; in Sint-Pieters-Rode van 16 naar 6 en in Nieuwrode van 18 naar 11. In 7 jaar is dat dus meer dan gehalveerd. Dit jaar ligt het aantal doopsels nog lager: er waren er 13 in de Sint-Mauruskerk, 2 in Sint-Pieters-Rode, 3 in Kortrijk-Dutsel en 7 in Nieuwrode. Daar moet wel bij gezegd worden dat van die 25 doopsels die er dit jaar waren er 11 van buiten de Federatie kwamen. Met als belangrijkste reden dat men hier nog individueel kan gedoopt worden", verduidelijkt Penne. Voor Holsbeek en Sint-Pieters-Rode staan er op dit moment geen doopsels meer op de agenda.





Kerk groeit met doopsel

"Het is natuurlijk een zorg voor ons als Kerkgemeenschap. Met een doopsel groeit de Kerk. Iemand stuurde me de mooie Engelse zin: 'If you don't hear crying, the Church is dying'. Het is zorgelijk met die kleine getallen omdat je dan weet dat over enkele jaren het aantal communicanten en vormelingen ook bijzonder klein zal zijn en er steeds meer gegroepeerd dient te worden. Zo is er dit jaar in Kortrijk-Dutsel al een probleem met het vormsel. Er hebben zich tot nu toe slechts 2 kinderen aangemeld. Zij dienen dus aan te sluiten bij Sint-Pieters-Rode", vertelt Penne.





Keuze aan kind laten

Hij begrijpt wel hoe het komt dat er steeds minder doopsels zijn. "Gelovige ouders laten hun kind dopen omdat ze het geloof willen doorgeven en wat ze zelf als belangrijk ervaren. Als ouders niet geloven en geen meerwaarde zien in het lidmaatschap van de Kerk, dan kan ik begrijpen dat ze niet meer voor het doopsel kiezen en het kind het later zelf laten uitzoeken. Als priester en als christen vind ik dat natuurlijk jammer. Het is een landelijke trend maar hier in de Federatie Holsbeek is de neergang toch wel heel groot. Misschien kennen jonge ouders ook niet altijd de betekenis van het doopsel. Daarom ook maakte ik een tijd geleden een catechesefilmpje waarin ik een en ander eens bij elkaar zet over de betekenis van het kinderdoopsel. Voor de rest kunnen we er weinig aan doen. De keuze is aan de jonge ouders", vindt Penne.