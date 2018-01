"Ik wil dat zijn wapenvergunning ingetrokken wordt" JAGER STAAT VANDAAG TERECHT VOOR NEERSCHIETEN PRIJSHOND KIM AERTS

02u29 0 Vertommen Prijshond Mak werd door vier kogels geraakt tijdens een wandeling in het Meerdaalwoud. Holsbeek Dorothy McGoldrick uit Holsbeek hoopt vandaag in de rechtbank gerechtigheid te krijgen in de zaak van haar hond Mak. De drie jaar oude rhodesian ridgeback - een prijsdier - werd in maart 2015 in het Meerdaalwoud neergemaaid met vier kogels. Een zestiger uit Bierbeek staat terecht voor het lossen van de schoten, maar zal alles ontkennen. "Terwijl er voldoende bewijzen zijn", meent Dorothy.

Dorothy McGoldrick wil nog altijd niet geloven dat de dood van haar hond Mak een ongeval was. Haar toen drie jaar oude rhodesian ridgeback werd op 23 maart 2015 geraakt door vier kogels, tijdens een wandeling in het Meerdaalwoud. Dorothy liet zelf een autopsie uitvoeren op Mak en de resultaten van dat onderzoek leidden de speurders naar een zestiger uit Bierbeek. De man, een jager, moet vandaag in de correctionele rechtbank verschijnen.





Geen geld voor autopsie

Het is ook enkel dankzij de toewijding van Dorothy dat er een doorbraak gekomen is in het onderzoek. "De politie vertelde me destijds dat er geen budget was om een autopsie op Mak uit te voeren", vertelt ze. "Het was niet de gemakkelijkste optie, maar ik moest het wel doen - ik hield van hem. Daarom heb ik ook het heft in eigen handen genomen. In Luik kon ik terecht voor een officiële autopsie - gratis, zelfs." Tijdens die autopsie werden drie kogels uit de prijshond gehaald: twee uit de borst, eentje uit de nek. Een vierde kogel was afgeketst op de lippen van Mak. De kogel in de nek bleek fataal geweest te zijn.





Het ballistisch onderzoek leidde de speurders al snel naar een verdachte. "Ongeveer zes maanden later, in september, kregen we het nieuws dat er een verdachte geïdentificeerd was", aldus Dorothy. "De speurders dachten eerst nog dat ik Mak zelf neergeschoten had omdat hij zoveel waard was."





De advocaat van de beklaagde, een 60-jarige jager uit Bierbeek, liet eerder al weten dat de drie tenlasteleggingen betwist zullen worden. Het gaat om wapenbezit zonder wettige reden, het opzettelijk doden van een dier, en het neerschieten ervan op publiek domein.





Verward met hert

Maar Dorothy hoopt. "Als er niet genoeg elementen waren, dan was er ook geen zaak van gekomen", meent ze. "Al zal de verdediging wellicht zeggen dat Mak verward werd met een hert. Maar hij was daar bijlange niet groot genoeg voor. Wat ik vooral wil zien in de rechtbank, is dat ze de vergunning van die man afpakken. Mak werd door vier kogels geraakt: dat kan bijna enkel met een semi-automatisch wapen gebeurd zijn."





Dorothy zal zich vandaag ook burgerlijke partij stellen, om eventueel een schadevergoeding te eisen. Zo kan ze een nieuwe wedstrijdhond kweken. "Al is dat niet het belangrijkste. We hebben wat zaadcellen van Mak kunnen invriezen, maar die hebben we - bij gebrek aan de juiste teef - nog niet kunnen gebruiken. Nu, zelfs al kan je een goede pup kweken, dan nog duurt het zeker drie jaar om die op het niveau van Mak te brengen. En dat kost geld."





De dood van Mak beroerde in 2015 de gemoederen tot in Engeland, waar het verhaal opgepikt werd door de media. De prijshond had enkele weken voor zijn dood nog een paar prestigieuze prijzen in de wacht gesleept aan de overkant van het kanaal. Hij werd er bekroond als 'beste reu' en 'beste opposite sex'.