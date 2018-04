"Hij denkt dat hij zich alles kan permitteren als BV" BOER REAGEERT OP KLACHTENREGEN VAN BUUR CHRIS DUSAUCHOIT ANDREAS DE PRYCKER

10 april 2018

02u29 1 Holsbeek Televisiefiguur Chris Dusauchoit (55) deed het afgelopen weekend ruimschoots zijn beklag nadat zijn tuin naar eigen zeggen was ondergelopen van kalvermest en de bijhorende 'Babylonische vliegenplaag' van het bedrijf naast de deur. "Ik ben met alles in orde, maar Chris zou niets liever willen dan mij failliet zien gaan", repliceert eigenaar Theo Schrevens (62).

"Drie jaar geleden heb ik het bedrijf overgenomen", vertelt Theo Schrevens. "Toen al kwamen er non-stop klachten binnen van Chris, die hier al zo'n 25 jaar woont. Maar dit landbouwbedrijf staat hier al 35 à 40 jaar en Chris heeft zélf de bedrijfswoning van het landbouwbedrijf gekocht. Als er dan 800 kalveren gehuisvest zijn, kan je toch niet verwachten dat je niks van geur hebt. Maar het stinkt hier niet meer of minder dan in een ander landbouwbedrijf", zegt Schrevens verder. Sinds hij het bedrijf heeft overgenomen, is de klachtenregen niet veranderd. "Wat wél veranderd is, is de hele infrastructuur. Het zát hier inderdaad vol met vliegen drie jaar geleden, maar dat probleem is al zeker twee jaar lang van de baan. Daarnaast beweert Dusauchoit dat zijn tuin is ondergelopen met kalvermest. Dat is je reinste onzin."





Obsessie

"De mensen van de milieudienst zijn zowel bij mij als bij hem komen kijken. Het niveau van mijn put staat een volle meter onder het oppervlakteniveau, terwijl er bij Chris water aan de oppervlakte staat. Mijn mest kan toch niet bergop lopen?", meent Schrevens, die vindt dat Dusauchoit spoken ziet.





"Hij is echt geobsedeerd. Op die drie jaar tijd zijn de politie, de mensen van de mileudienst en die van de mest in totaal wel 200 keer vaststellingen komen doen. Geen enkele keer heb ik een boete moeten betalen. Ik heb altijd alles in orde gebracht en perfect geluisterd naar wat de gespecialiseerde diensten mij gezegd hebben. Goedkoop was dat niet, want dat heeft mij al een paar 100.000 euro gekost. Maar ik wil dat alles in orde is", vindt Schrevens.





Misbruik van status

Dusauchoit vindt dan weer dat de Vlaamse milieu-inspectie zijn buurman de hand boven het hoofd houdt. Op die beschuldiging van corruptie wou Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, niet ingaan. Schrevens wil dat wel. "Chris beweert dat die mensen mij een hand boven het hoofd houden omdat ik hen ken. Als ze hier elke dag aan mijn deur staan, begin ik hen ondertussen wel te kennen, ja", lacht Schrevens, die vindt dat Dusauchoit misbruik maakt van zijn status als BV.





"Hij denkt echt dat hij zich alles kan permitteren als BV. Gelukkig staan politie en inspectiediensten wél recht in hun schoenen", klinkt het nog bij Schrevens.