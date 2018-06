'Duivels' café versierd met 250 bakken bier 09 juni 2018

02u39 0 Holsbeek De gevel van café Den Uitweg langs de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel steekt in een nieuw 'WK-jasje'. Uitbaatster Julie Hendrickx (25) liet 250 bakken aanrukken om haar bezoekers onder te dompelen in een echte voetbalsfeer.

"We dachten eerst aan een tribune in het café maar dat bleek uiteindelijk niet zo'n goed idee. Het kostte ons twee avonden en vier paletten bierbakken om de gevel in te kleden", zegt Julie die nog wat extra's in petto heeft voor de supporters.





"Als de Rode Duivels spelen, serveren we pintjes aan een euro. Wie verkleedt is, krijgt er zelfs een portie frieten bij."





Tijdens de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op maandag 18 juni zal het café uitzonderlijk open zijn. (KAR)