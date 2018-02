'Alle Belgenfestival' vrijwel onmiddellijk uitverkocht 16 februari 2018

Het 'Alle Belgenfestival' van 2 maart in Nieuwrode lijkt een erg groot succes te kunnen worden. Door de grote vraag naar extra kaarten hebben ze besloten om een grotere tent te plaatsen zodat er extra mensen kunnen toelaten. Aangezien ons festival eigenlijk onmiddellijk na de voorstelling uitverkocht was hebben we dus ook geen affiches en flyers laten drukken. Wel zijn er nog extra kaarten te verkrijgen in café Klokhuis in Nieuwrode. Op de affiche van het festival staan Johan Veugelers, Yves Segers, Feestteam, Snollebollekes en Gers Pardoel, die twee weken later twee keer in een uitverkochte Lotto Arena zal optreden. De nacht zal afgesloten worden met een afterparty met de in de streek zeer populaire DJ Tom Van Uffel. (ADPW)