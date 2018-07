"Aanleg is erg dure verkiezingsstunt" NIEUWE SPORTTERREINEN BRUUL DOEN POLITIEKE DISCUSSIE OPNIEUW OPLAAIEN ANDREAS DE PRYCKER

05 juli 2018

02u25 0 Holsbeek De beslissing van het gemeentebestuur om nieuwe sportterreinen aan te leggen op de Bruul, blijft voor politieke beroering zorgen.

Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) maakte eerder bekend dat KDN United en VK Holsbeek samen met het gemeentebestuur de timing hebben vastgelegd voor de nieuwe sportterreinen op de Bruul. "Die worden aangelegd in de zomer van 2020", zegt Eyssen (CD&V). Na eerder protest van Holsbeek Beweegt, trekken Open Vld en N-VA nu ook van leer. Anne Van Goidsenhoven van oppositiepartij Open Vld begrijpt alvast niets van de beslissing. "Anderhalf miljoen euro in de komende twee jaren? Laat dat dan net de twee eerste jaren van een volgende legislatuur en mogelijks een andere coalitie zijn en dan weet je dat dit een verkiezingsstunt is van de drie meerderheidspartijen", klinkt het.





Haast-en-spoedwerk

"Al (meer dan) twaalf jaar ijvert de Holsbeekse oppositie voor duidelijkheid in de situatie van beide voetbalclubs. En nu plots, minder dan vier maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, ziet de meerderheid het licht? Het haast-en-spoedwerk is bovendien duidelijk aan de hand van de plannen die voorliggen. Door de kunstgrasterreinen zullen de plannen moeten worden hertekend om de aanleg van de Finse piste te realiseren", zegt Van Goidsenhoven, die zelfs nog een stapje verder gaat. "Ondanks de aanmaningen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, via een omzendbrief van minister Homans, besteedt het huidige schepencollege een budget dat hen mogelijks niet toebehoort. De Holsbeekse kiezer wordt op deze manier gegijzeld, want de financiële ruimte van de volgende bestuursploeg wordt beperkt met meer dan 1 miljoen euro waardoor hun ambities mogelijks niet kunnen gerealiseerd worden", klinkt het nog.





N-VA mist beleidsvisie bij het huidige gemeentebestuur. Zij vindt dat de gemeente evenveel aandacht moet besteden aan de deelgemeenten als aan Holsbeek zelf. "Een structurele oplossing voor het voetbal in héél Holsbeek is meer dan enkele maanden voor de verkiezingen geld op tafel leggen", zeggen Sabine Wyns en Jo Vanmechelen van N-VA. "In Kortrijk-Dutsel worden enkele percelen grond aangekocht, maar de gemeente heeft nog niet de helft van de nodige gronden in bezit en het ziet er niet naar uit dat er in de komende jaren nieuwe voetbalvelden zullen liggen", meent Vanmechelen.





Burgemeester Eyssen stelt dat beide sportclubs de beslissingen onderschrijven. "KDN United en VK Holsbeek zijn bijzonder blij met deze forse inspanningen van het gemeentebestuur. Zodra het eerste kunstgrasveld klaar is, zullen de clubs dit samen gebruiken in afwachting van de aanleg van het tweede terrein op de Bruul. VK Holsbeek bood dit zelf aan: een bewijs van de goede samenwerking tussen de clubs."