Zeventiger wordt onwel achter stuur en overlijdt 12 februari 2018

02u25 0 Hoeselt In de Leurestraat in Sint-Huibrechts-Hern (Hoeselt) is gisterochtend een automobilist overleden. Zijn terreinwagen slipte een veld in, vermoedelijk nadat de zeventiger onwel geworden was.

Het ongeval gebeurde kort voor 6 uur. De terreinwagen van Jacky G. uit Vliermaal ging van de baan en eindigde in een veld naast café Halveweg, waar de man even voordien nog op bezoek geweest was. Getuigen snelden ter hulp. Toen bleek dat Jacky erg versuft achter het stuur zat, werden een ambulance en MUG-team opgeroepen. De hulpverleners probeerden de zeventiger nog te reanimeren, maar hij bezweek uiteindelijk ter plaatse.





Alles wijst erop dat het slachtoffer net voor de slippartij onwel geworden was, en dat dit ook de oorzaak was van het ongeval. De tractor die de terreinwagen moest takelen, kwam ook zelf vast te zitten in het drassige veld. Uiteindelijk moest een tweede, zwaardere tractor ingezet worden om beide voertuigen weer los te trekken. (RTZ)