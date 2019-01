VIDEO: Drankblikjes, drugs en een dode kat: 11-jarige Senne houdt straten proper met go-cart en stoot daarbij op de gekste dingen Redactie

30 januari 2019

18u00 0 Hoeselt Apetrots tilt Senne Wijnen (11) zijn zware glazen trofee op. De jongen houdt samen met zijn vader Valentin de Hoeseltse straten proper met behulp van een gepersonaliseerde go-cart en werd voor die prestatie door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet met de onderscheiding ‘Milieuverdienste 2019'. “Zwerfvuil maakt me boos. Ik wil propere straten”, aldus de jongen.

Bewoners van de Kommenstraat en de omliggende buurt kennen hem maar al te goed: de kleine Senne die om de twee weken de straat optrekt om zwerfvuil op te pikken. Is telkens van de partij: zijn vader Valentin Wijnen (58) én een gepersonaliseerde go-cart. Het voertuig beschikt onder meer over een nummerplaat (toepasselijk met de letters ‘SENNE’ op), en een bakje om het afval in te werpen. Van de organisatie Mooimakers, die zich inzet om straten vrij te maken van rondslingerend afval, kreeg het duo flou hesjes, handschoenen en tangen ter beschikking waarmee ze ten strijde trekken tegen het rondslingerend afval. “Ik kan er niet tegen dat er vuilnis op de straten blijft liggen. Het maakt me boos, ik wil propere straten”, getuigt de kleine Mooimaker. “Onze rondes zijn zeker nodig, we stellen immers vast dat er almaar méér vuil op straat achterblijft. Soms haal ik een halve zak afval op, sommige dagen worden dat al gauw drie volle zakken.”

Wiet

Op zijn ronde komt Senne lege drankblikjes, kapot geslagen en lege flessen en zakjes chips tegen. “Een keer vond ik een witte zak met daarin een dode kat. Een andere keer lag in een steegje een handtas met een pas van De Lijn, een bank- en identiteitskaart. Die ben ik samen met papa bij de politie gaan afgeven. Ook sierdeksels van auto’s worden op straat gegooid. En de laatste tijd liggen er veel hondendrollen. Zakjes waarin er ooit wiet zat, heb ik ook al opgeraapt.” Onderweg krijgt de jongen veel bijval van mensen in straten waar hij met z’n go-cart passeert. “Ze steken hun duim op en roepen dat ze het chique vinden wat ik doe”, zegt de tiener trots. Zijn papa is zijn grote voorbeeld. Valentin Wijnen heeft in Hoeselt de Adviesraad voor het Leefmilieu in het leven geroepen en was er zo’n 17 jaar voorzitter van. “Dat Senne nu de trofee van Milieuverdienste 2019 heeft gewonnen, is een signaal naar andere jongeren toe om zijn voorbeeld te volgen. Zij kunnen ook hun steentje bijdragen en zorgen voor schonere straten en buurten”, zegt vader Valentin.

School

Dat Senne die onderscheiding heeft gekregen, is ook zijn 19 klasgenoten van het zesde leerjaar aan de lagere school Wonderwijs niet ontgaan. “Mijn juf heeft zelfs even de wiskundetoets uitgesteld, zodat ik met mijn trofee kon komen vertellen waarom ik hem heb gekregen.” Op school zit Senne in de ploeg die de speelplaats proper houdt. De trofee geeft hem een boost om door te gaan met zijn netheidsacties. “Ik heb nu een extra reden om door te blijven gaan”, aldus Senne.